Fietser raakt gewond na aanrijding op kruispunt Rozenburg

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Aalsmeerderweg in Rozenburg (Haarlemmermeer). Onder meer een traumahelikopter en meerdere ambulances werden ingezet. De fietser moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis.

Om 13.40 uur is aan de Aalsmeerderweg in Rozenburg een fietser geschept door een automobilist. Op foto's is een kapotte autoruit te zien.

Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen. In het ziekenhuis wordt de fietser aan verwondingen geholpen. Wel is het slachtoffer aanspreekbaar.

De kruising is afgezet. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.