🔴 Liveblog: duizenden mensen geven AZ O19 ereonthaal op Waagplein, VOC naar finale om landstitel

Dit weekend is er weer volop topsport in Noord-Holland. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zo is NH Sport vandaag aanwezig bij de huldiging van AZ Onder 19 op het Waagplein in Alkmaar en zijn we bij de handbalkraker tussen VOC en SEW. Ook de Ajax Vrouwen spelen vandaag de topper tegen FC Twente.