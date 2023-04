🔴 Liveblog: Aftellen naar de bekerfinale tussen Ajax en PSV

Het is uiteraard dé dag van de bekerfinale, maar er is nog genoeg andere sport. Zo zijn we aanwezig in Café Hans om Ajax-PSV te kijken, zijn we bij de amateurderby Sporting Martinus - RODA'23 en zijn we live in De Kuip vanaf 17.00 uur. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.