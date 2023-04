Fietser (50) alsnog overleden na aanrijding met bus in Amsterdam

De 50-jarige fietser die maandag werd aangereden door een touringcar op het kruispunt van de Churchill-laan in Amsterdam-Zuid is alsnog aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan mediapartner AT5. De man lag na de botsing bekneld onder de bus en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is vrijdagochtend overleden.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 09.20 uur op de kruising van de Churchill-laan en de Scheldestraat in de Rivierenbuurt. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen naar het incident, waaronder een traumateam en de brandweer. De brandweer moest de man onder de bus vandaan halen.

Het was de tweede keer in ongeveer een maand tijd dat er een zwaar ongeluk plaatsvond op de kruising. Op 17 maart werd er een fietser aangereden door een vrachtwagen en ook toen lag het slachtoffer bekneld onder het voertuig.

Buutbewoners willen maatregelen

Buurtbewoners gaven na het ongeluk van maandag aan te hopen dat de gemeente snel maatregelen gaat nemen. "Ik woon hier om de hoek en ik zie het vaak maar net goed gaan", vertelde één van hen. "Je ziet bij de stoplichten de fietser iets te ver naar voren gaan. Die hebben hetzelfde moment groen. En dan gaat die bus, of een vrachtwagen, om de hoek en die ziet dan niet de fietser."

Een andere bewoner van de Rivierenbuurt liet weten dat de touringcars vroeger niet over de Churchill-laan reden, maar dat ze dat nu wel doen vanwege de afsluiting van de Wielingenstraat bij de Rai. "Er moet iets aan deze kruising gebeuren. Zo snel mogelijk. Dat zo'n ongeluk de volgende keer niet meer kan gebeuren." De VVD is het met de omwonenden eens en heeft om aanvullende maatregelen bij het stadsbestuur gevraagd. De partij wil onder meer weten of de veiligheid van fietsers op het gevaarlijke kruispunt voldoende gewaarborgd wordt en of touringcars mogelijk geweerd kunnen worden.