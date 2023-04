Kaalslag op begraafplaats Wieringermeer: "Bewaar stenen van pioniers van de polder"

De eerste bakker van de Wieringermeer, de eerste boeren; pioniers waren het. Ze liggen inmiddels begraven op de enige begraafplaats van de Wieringermeer in Middenmeer, maar hoe lang zijn hun grafstenen nog zichtbaar? De gemeente is bezig met een toekomstvisie. De werkgroep Behoud Begraafplaats Middenmeer maakt zich vooral zorgen over de toekomst van de pioniersgraven. "We willen hun verhaal blijven vertellen. Zij maakten de Wieringermeer tot wat ie nu is. Petje af voor die mensen."

Eén van de grafzerken van een pionier van de Wieringermeerpolder. - NH Nieuws

Veel zerken, maar nog veel meer gras op de begraafplaats in Middenmeer. "Zorgelijk", zegt Ina Hoogenbosch van de werkgroep Behoud Begraafplaats Middenmeer. Geopend in 1938 is het de eerste en enige begraafplaats in de polder. "Mensen kiezen vaker voor cremeren. Graven worden geruimd als de rechten zijn verlopen, daarmee verdwijnen langzaam ook steeds meer zerken van pioniers van de Wieringermeerpolder." Zonde, vindt Hoogenbosch. "We zien het liefst dat de zerken bewaard blijven." Moedermavo Hoogenbosch veegt de bladeren van een grote grafsteen: "Hier ligt AC de Graaf, de verzetsstrijder en bekend van de weg bij Wognum. Dit graf is een monument en dit verdwijnt ook niet. En daar ligt Ton Remmers, de oprichter van de moedermavo. Hij is ook de trots van de Wieringermeer. Hij heeft een monument gekregen hier in het dorp." De gemeente Hollands Kroon wil pioniersgraven behouden, maar dan meer vanuit historisch oogpunt. Daarvoor zijn deskundigen ingeschakeld die andere criteria gebruiken dan de werkgroep. (Tekst gaat door onder de video)

Ina Hoogenbosch houdt een pleidooi voor het behoud van grafzerken "Elke steen vertelt iets over een persoon uit de polder." - NH Nieuws / Jurgen van den Bos