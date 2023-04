Hortus Overzee in Den Helder weer open, maar het voorjaar moet er nog beginnen

De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de opening van Hortus Overzee in Den Helder. Het restaurant wordt aangeveegd en planten staan op karren, klaar om naar buiten gerold te worden. In het gras buiten zie je hier en daar al een bloemetje staan, maar de meeste kleur laat nog even op zich wachten: "Het was een koud voorjaar."