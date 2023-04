Zwanenburgbaan Schiphol na maandenlang onderhoud 4 mei weer (deels) open

De Zwanenburgbaan van Schiphol wordt naar verwachting op 4 mei heropend voor het vliegverkeer. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De start- en landingsbaan is dan vier maanden dicht geweest voor groot onderhoud. Oorspronkelijk zou de Zwanenburgbaan half april alweer in gebruik worden genomen, maar de werkzaamheden waren niet op tijd klaar door het slechte weer. Als 4 mei wordt gehaald, zal de baan toch niet meteen volledig ingezet kunnen worden, met als gevolg meer geluidsoverlast.

