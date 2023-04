Frontale botsing N9 bij Den Helder, weg in beide richtingen afgesloten

Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de Karen Doormanweg bij Den Helder, zijn vier personen gewond geraakt. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Vanmiddag rond 16:00 uur botsten twee personenauto's op de N9 bij Den Helder frontaal op elkaar. Een derde auto raakte beschadigd door vliegende auto brokstukken van de botsing.

De schade door de botsing is enorm, daarom is de weg in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vier personen per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht. "De weg blijft omwille van het politieonderzoek voorlopig nog wel even afgesloten."