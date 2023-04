IJmondse filmclub maakt nieuwe film en zoekt jonge leden

Een verloren brief, een zwoele dame en een zwerver. Dat zijn de ingrediënten van de nieuwe film van Filmclub IJmond. Het beeldmateriaal voor de film is op verschillende locaties in de IJmond geschoten en kan naar verwachting in november vertoond worden. De club is springlevend en komt tweewekelijks bij elkaar. Maar er dreigt ook gevaar; de club vergrijst in hoog tempo en is op zoek naar nieuwe, het liefst jonge leden.