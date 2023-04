Voordeur woning Amsterdam-Oost in brand door brandstichting of explosie

Voor een woning aan de Boeroestraat in de Indische Buurt in Oost is gisteravond brand gesticht of een explosie geweest. De voordeur vloog daardoor in brand. Er vielen geen gewonden.

De melding kwam iets na 23.15 uur binnen. De brandweer moest de voordeur blussen. Ook heeft ambulancepersoneel twee mensen die in een andere woning aanwezig waren nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. De politie had een groot gedeelte van de straat afgezet.

Eerder deze maand vonden er zes explosies in de stad plaats. Zo ging er in de Transvaalbuurt twee nachten op rij een explosief af. Vorige week verwoestte een explosie een groot gedeelte van een gevel van een woning in Nieuw-West.

Schriftelijke vragen

Vanwege het groot aantal explosies dat dit jaar al plaatsvond, de teller staat inmiddels op minstens 23, heeft de VVD vragen ingediend bij het college. De fractie wil weten of het college een patroon ziet en of eventuele daders is beeld zijn. "Het mag toch niet zo zijn dat een nieuwsbericht over een explosief in een woonwijk iets is dat zo went dat we er langs scrollen", liet fractievoorzitter Claire Martens weten.