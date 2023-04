Kijken: vliegtuig maakt spectaculaire noodlanding in weiland op Texel 

Een vliegtuig heeft gisteren een noodlanding gemaakt in een weiland op Texel, nadat vlak daarvoor de motor van het vliegtuig plots is uitgevallen. Door de noodlanding brak een voorwiel af, waardoor het vliegtuig met de neus op het land terecht kwam. De piloot, tevens enige passagier, raakte niet gewond, maar is wel 'licht geschrokken'. "Het hoort erbij en we leven nog."

Jan Boyen Rienks, de piloot en eigenaar van het vliegtuig, maakte donderdagmiddag een testvlucht, omdat hij vermoedde dat er iets mis was met de motor. Toen tijdens de vlucht de motor van het vliegtuig uitviel, maakte Rienks een noodlanding in het weiland nabij De Cocksdorp. Door de kuilen in het weiland brak het voorwiel bij de noodlanding af. Het vliegtuig kwam met de neus op het stuk grond terecht. "Hij staat nu een beetje voorover, maar gelukkig is het vliegtuig nog in super goede staat," vertelt Rienks na de noodlanding.

