Topdrukte bij vuilstort en kringloopwinkels door opruimwoede en restjes vrijmarkt

Topdrukte vandaag bij de vuilstort in Zwaag, maar ook bij de kringloopwinkels. Veel mensen kwamen hun niet verkochte Koningsdagkoopwaar inleveren of hadden last van opruimwoede. Daarom werd er extra personeel ingezet, en ging bijvoorbeeld de Dorcas winkel in Hoorn speciaal open.

Bij de stort in Zwaag begonnen de voorbereidingen op deze dag al in januari. Net als de dag na Hemelvaart, verwachtte afvalverwerker HVC grote drukte. En dat blijkt terecht. Nog voor de opening om 8.30 uur staan de eerste auto's al in de rij voor het nog gesloten hek.

Verkeersregelaars en extra personeel

"En het zijn niet alleen mensen met niet verkochte rommelmarkt spullen", legt beheerder Rob Bakker uit. "Ook veel mensen zijn thuis aan het opruimen. Dus daarom hebben we maximaal extra personeel ingezet, maar ook verkeersregelaars. Ook zijn de bakken vooraf leeggemaakt zodat er voldoende ruimte hebben."

Het is een komen en gaan van mensen. De container van kringloopwinkel Noppes op het terrein vaart er wel bij. "Ik kom cd-rekken brengen en nog wat Donald Ducks. We hebben het meeste verkocht, maar dit beetje niet. Dus weg ermee."

Dorcas Winkel extra open

Ook bij de Dorcas Winkel in Hoorn is volop bedrijvigheid. De kringloopwinkel is normaal op vrijdag dicht, maar nu speciaal open. "We willen ook niet dat mensen hier spullen voor de deur neerzetten. Want als we het niet kwijt kunnen en naar de vuilstort moeten brengen, dan moeten we er voor betalen", legt Vivienne Lafoy uit.

De winkel is nog maar net open als iemand met dozen vol boeken aan komt zetten. "Ik denk wel acht, vol met kinderboeken. Dus we hebben meteen een actie in de winkel, waardoor ze lager geprijsd zijn." Sowieso is er vandaag 50 procent korting op alle producten in de winkel.

De vrijwilligers kijken kritisch naar spullen die worden ingeleverd bij de winkel, legt Lafoy uit. "Daarom hebben we een oproep gedaan. Zorg dat het verkoopbaar is. Dat het schoon en heel is. Want anders kunnen we er niks mee en kost het ons meer dan dat het ons oplevert."