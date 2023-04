Brandweer bevrijdt vrouw uit auto na ongeluk in Amstelveen

De brandweer heeft vanmiddag een vrouw uit haar auto bevrijd, nadat ze in Amstelveen van de weg was geraakt. Toen de automobiliste in de berm tot stilstand kwam, kreeg ze haar deur niet meer open.

De vrouw reed rond 13.00 uur aan de Gondel in Amstelveen toen zij van de weg raakte. Haar portier bleek beschadigd, waardoor ze in haar auto opgesloten zat. Met een grote schaar heeft de brandweer de auto opengeknipt en de vrouw bevrijd.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. "Vooralsnog lijkt het erop dat de vrouw zelf de berm in is gereden", vertelt de politiewoordvoerder.

Inmiddels is de weg vrij, heeft een takelbedrijf de auto uit de berm gesleept en is de ambulance langsgekomen om de vrouw te controleren. De bestuurster heeft last van haar nek, maar maakt het verder goed, meldt de woordvoerder van de politie.