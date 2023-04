Stichting Present Hilversum viert 5-jarig bestaan: "Volgende vijf jaar zijn wij nog harder nodig"

Stichting Present Hilversum blaast in mei vijf kaarsjes uit. De stichting zet zich een half decennium in voor kwetsbaren in Hilversum die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In Het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub vertelt Wietske Schaap hoe ze dat vieren. Ook vertelt ze hoe de volgende vijf jaar eruit zullen zien.

Het doel van de stichting is ervoor zorgen dat mensen in de Hilversumse buurten meer naar elkaar omkijken. Dit doen ze door het organiseren van zogenoemde ontmoetingsprojecten, zoals tuinen opknappen, klussen rond het huis, maar ook wandelen met een bijvoorbeeld een eenzame oudere. "Dat is echt onze core business, zeg maar", vertelt Wietske.

Op 13 mei viert de stichting hun 5-jarig jubileum. "We zijn begonnen met een laptop op een zolderkamer, vijf jaar geleden zijn wij in Hilversum gestart en dan ga je werken aan je netwerk. Mensen moeten je leren kennen. Uiteindelijk hebben we na die vijf jaar een mooi netwerk opgezet. Nu koppelen we jaarlijks 600 vrijwilligers en organiseren we 100 ontmoetingsprojecten."

En dus is het logisch dat Present tijdens hun jubileum een bom aan ontmoetingsprojecten gaat organiseren. "We organiseren echt een impactdag, waarin de Hilversummers veel liefde kunnen uitdelen. Daarna is er een lunch gezamenlijk bij de Lopez Dias."

Volgende vijf jaar

Als je aan Wietske vraagt hoe de volgende vijf jaar van Present eruit zal zien is het antwoord duidelijk: ze blijven hetzelfde doen en dat is hard nodig. De stichting heeft de afgelopen tijd de hulpvraag alleen maar zien toenemen. De hulpvraag zal door de inflatie, vergrijzing, krapper wordende arbeidsmarkt en de energiearmoede alleen maar toenemen, verwacht Schaap. "Dus we willen nog meer mensen die drempel over krijgen om iets te betekenen voor een ander."