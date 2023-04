5 Van Goghs in Alkmaar, Stedelijk gratis te bezoeken

Alkmaar staat de komende maanden bol van Vincent van Gogh. Aanleiding is de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar waar onder meer vijf schilderijen van Van Gogh hangen. Die expositie opent vandaag en is vanmiddag gratis te bezoeken. Maar er gebeurt nog meer rondom de beroemde schilder.

Voor het eerst sinds 1951 is er weer werk van Vincent van Gogh in Alkmaar te zien. Vijf van zijn schilderijen, maar ook vier Paul Cézannes en vijf van Henri le Fauconnier, hangen in het Stedelijk Museum. De schilderijen maken deel uit van een tentoonstelling die de link legt tussen deze schilders en de invloed die ze hadden op de Bergense School. Inspiratiebron Een aantal schilderijen is speciaal voor deze expositie gerestaureerd. De opening is vanmiddag om 14.30 uur op het Canadaplein, voor het museum. Dan treden Franse koren op en kan aansluitend tot 17.00 uur gratis de tentoonstelling worden bezocht. De werken van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier hangen naast schilderijen van de Bergense School, waardoor goed te zien is waar de Bergense schilders hun inspiratie vandaan haalden na 1914. De schilderijen zijn in bruikleen en uit heel Europa naar Alkmaar gehaald. Maar Alkmaar organiseert meer rondom de komst van de Van Goghs. Tekst gaat verder onder foto.

Gisteren opende Lieuwe van Gogh, zoon van de vermoorde Theo van Gogh, en verre familie van Vincent, de traditionele Kaasmarkt. En deze zomer sluiten ook horeca, winkeliers en culturele instellingen zich aan bij het thema. Langste zonnebloem Daarnaast ontvangen Alkmaarders thuis een zakje zonnebloemzaadjes voor een wedstrijd 'wie de langste zonnebloem laat groeien'. De winnaar maakt kans op een eenmalige ballonvaart, met een ballon in de vorm van het hoofd van de bekende schilder, boven de stad. Op de website Van Gogh in Alkmaar zijn alle activiteiten terug te vinden.

De tentoonstelling ’Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & de Bergense School’ is van 29 april tot en met 3 september te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar. In verband met de verwachte belangstelling is reserveren noodzakelijk, adviseert het museum.

