Angel Malik uit Bovenkarspel rapt over mentale gezondheid

Angel Malik is een beginnend artiest uit Bovenkarspel die zingt en rapt over mentale gezondheid. Uniek in West-Friesland, aangezien hier over het algemeen weinig over gesproken wordt. Hij wil dit taboe doorbreken omdat hij denkt dat het juist goed is om over je problemen en emoties te praten.

Zelf heeft hij ervaring met depressie en PTSS. Met zijn muziek hoopt hij anderen steun te bieden en te motiveren. "Influencers en bekende mensen laten vaak alleen zien wat er goed gaat, maar er wordt - met name in West-Friesland - weinig gepraat over emoties," vertelt hij.

Sluit je ogen

In zijn nummers gebruikt Angel regelmatig de metafoor 'ogen dicht' of 'sluit je ogen'. Wat hij hiermee bedoelt? Angel legt uit: "Veel mensen kijken wel, maar luisteren niet naar wat iemand zegt." Kijken zorgt er ook voor dat we elkaar eerder beoordelen stelt hij. "Ik denk dat het belangrijk is dat we beter naar elkaar gaan luisteren, en dat mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden." Dit brengt hij op een bijzondere manier in praktijk: via TikTok krijgt hij verzoeken van volgers om hun verhaal naar een rap te vertalen.

Bekijk hieronder het interview met Angel Malik.