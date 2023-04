Ronkende motoren in Grootebroek, Erik haalt trike en chopperfestival naar West-Friesland

Op het parkeerterrein van De Kloet in Grootebroek wordt volgend weekend een motorfestival gehouden. Erik Koomen maakt al jaren ritten met zijn eigen trike, en na het bezoeken van andere evenementen in Nederland heeft hij besloten het festival ook in West-Friesland te houden.

Erik Koomen met zijn trike - WEEFF

De Grootebroeker heeft al jaren een eigen, blauwe trike-motor. Dit type motoren heeft voor een wiel, en twee aan de achterzijde. Hiermee vervult hij naast eigen plezierritjes ook wensen van personen met een handicap, of mensen die ernstig ziek zijn. Op de trike is het mogelijk om achter de bestuurder te zitten. "Dit doe ik bijvoorbeeld veel voor stichting laatste wens (Ambulancewens, red.)."

Ook familie en vrienden weten de bewoner aan de Zesstedenweg te vinden als iemand nog zo'n wens heeft. "Het is altijd mooi om te zien dat ik die in vervulling kan laten gaan", legt hij uit..

Nadat hij meerdere motorevenementen had bezocht in onder andere Enschede en Groningen heeft Erik besloten om een festival voor motorliefhebbers in West-Friesland te organiseren. Aankomend weekend wordt de 'Trike en Chopper show' gehouden naast de sporthal en zwembad De Kloet in Grootebroek.

Terras en springkussen

De opbouw van het festival begint op vrijdag 5 mei. Dan worden er dranghekken neergezet om het terrein af te sluiten, en stands opgebouwd waar eten of drinken gehaald kan worden. Ook worden de eerste motoren neergezet voor het festival dat een dag later begint.

"Rond 12.00 uur komen de eerste motoren aan", zegt Koomen. "We hopen natuurlijk op mooi weer, anders moeten we de choppers en trikes afdekken. Ook zetten we een terras neer, en er komt een springkussen voor jonge kinderen."

Internationale bikers

Niet alleen de motoren zelf zijn anders, ook de bestuurders komen overal vandaan. Er zijn bikers uit verschillende delen van Nederland, maar ook uit het buitenland hebben motorrijders toegezegd naar Grootebroek te komen.

"Zo heeft iemand uit Zweden mij gisterochtend verteld dat hij op 3 mei vertrekt, om volgend weekend op tijd met zijn trike bij het evenement te zijn", vertelt Erik. "En ook hebben we van een motorclub uit Frankrijk gehoord dat ze komen. Ik sta er versteld van hoever de aandacht voor het evenement al is opgepikt. Dat is erg mooi om te zien."

Rondje West-Friesland

Tijdens het evenement kan iedereen die dat wil voor een klein bedrag naar het terrein in Grootebroek komen om zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur de motoren te bekijken. Daarnaast vertrekt een grote stoet trikes en choppers op zaterdag rond 16.00 uur vanaf De Kloet, om een ronde van ongeveer 1,5 uur te rijden door West-Friesland.

"We rijden eerst naar Enkhuizen, om vanuit daar langs de oude West-Friese dorpen te trekken", licht Koomen toe. De kans bestaat dus dat je zaterdag de motoren voor het raam voorbij kunt zien gaan.