Stede Broec minst aantal laadpalen van de provincie

Het aanbod om een elektrische auto op te laden in de gemeente Stede Broec is zeer beperkt, vergeleken me de andere gemeenten in de provincie Noord-Holland. Dat blijkt uit een analyse van de NOS en regionale omroepen op basis van data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

In Stede Broec staan er 26 openbare laadpalen, dat is één laadpaal per 303 huishoudens. Ter vergelijking: in Hoorn ligt het aantal veel hoger. Daar is er één laadpaal per 106 huishoudens.

Uit de analyse blijkt dat West-Friesland een stuk minder laadpalen heeft dan de rest van Noord-Holland. Vooral in de Randstad ligt het aantal hoger. Zo zijn er in Amsterdam 70 huishoudens per laadpaal, maar ook Amstelveen (55) Ouder-Amstel (55) scoren hoog per het aantal huishoudens per laadpaal.

Volgens het NAL moet in een gebied van 500 bij 500 meter (buurten) met 125 huishoudens of meer minstens een openbare laadpaal staan. In onze provincie lukt dat in 84 procent van de buurten. Alleen Utrecht (85 procent) en Zuid-Holland (93 procent) scoren beter.