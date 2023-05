Vechten voor iedere meter in Haltestraat: autoverkeer blijft verdeeldheid zaaien

Het voert te ver om het een hoofdpijndossier te noemen, maar het is wel zo dat de gemeente Zandvoort worstelt met het (tijdelijk) autovrij maken van de Haltestraat. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt de drukke winkelstraat in de zomermaanden elke dag na 17.00 uur afgesloten voor auto's. Mensen die in het centrum wonen zijn overwegend blij, de middenstand in de Haltestraat is nog steeds verdeeld.