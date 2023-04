1000 kilometer afzien in 7 dagen: Thys (51) fietst door vier landen voor het goede doel

Thys Tuinstra (51) gaat op 13 mei zo'n 1000 kilometer fietsen door vier landen voor het goede doel. De fietser, die in het echte leven werkt als oncologieverpleegkundige in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, wil met deze sportieve prestatie zoveel mogelijk geld ophalen voor Bretels, een stichting die zich inzet voor kinderen die een ouder hebben verloren. "De reacties en donaties geven mij een enorme steun in de rug om de eindstreep te halen."

Thys Tuinstra op de fiets - Privéfoto

Op jonge leeftijd een ouder verliezen. Het overkwam Thys Tuinstra uit het Friese Bitgum. Thys was 22 jaar toen zijn moeder Anna op 44-jarige leeftijd overleed aan kanker. De impact daarvan was groot binnen het gezin. "Mijn vader bleef alleen achter met vier kinderen. We moesten het als gezin maar zien te redden. Onze moeder was de spil van het gezin", vertelt Tuinstra. "Natuurlijk voelden we ons gesteund door familie en vrienden, maar een stichting als Bretels had destijds veel voor ons kunnen betekenen. Qua verwerking en hoe je ermee omgaat. Als je nu ziet wat zo'n stichting kan betekenen voor een gezin, dat is prachtig om te zien."

Stichting Bretels De stichting Bretels is een initiatief uit Haarlem van zussen Nicky, Suzanne en Femke. Zij verloren op jonge leeftijd hun moeder en zetten zich in voor gezinnen die als kind een of beide ouders verloren hebben. Tuinstra: "Ze brengen lotgenoten met elkaar in contact, die hetzelfde hebben meegemaakt. "Ze organiseren buitendagen of activiteiten. Ze geven jonge gezinnen die een ouder verliezen weer houvast. Het is een stukje verwerking."

Thys besloot een fietstocht op touw te zetten om het goede doel te ondersteunen. Eerder fietste hij al eens 235 kilometer bij de Fietselfstedentocht, maar nu staat hem een fietstocht van maar liefst 1.000 kilometer te wachten. Vanuit zijn woonplaats Bitgum vertekt hij fietsend naar Duisburg (Duitsland), om vervolgens vanuit Vianden in Luxemburg naar Harderwijk te fietsen. Dat allemaal in zeven dagen tijd. De fietsactie is niet onopgemerkt gebleven. Liefdevolle reacties vol steunbetuigingen stromen binnen. Ook van (ex-)patiënten die hij in het Dijklander Ziekenhuis heeft verzorgd als oncologieverpleegkundige. Een echtpaar uit de gemeente Opmeer maakte zelfs 1.000 wenskaarten om hem te ondersteunen. Acties en donaties "Het loopt als een tierelier. Het maakt veel los. We hebben ons streefbedrag zelfs al ruimschoots gehaald", zegt hij. "Bij één van de donaties stond: je hebt mijn moeder zo goed verpleegd. Dat geeft mij echt een enorme steun in de rug om de eindstreep te halen."

Patient Ria van Diepen maakte 1.000 wenskaarten om Thys Tuinstra te ondersteunen - Facebook

De zevendaagse tocht start op 13 mei in het Friese Birgum, zijn woonplaats, en voert kriskras door Duisburg, Spa, Vianden, Luik, Mael en Harderwijk. Elke dag moet Thys dan zo'n 150 kilometer fietsen. "Ik heb geen racefiets en moet mijn eigen bagage meenemen. Alle hotels richting de eindstreep zijn al geboekt." Wel vindt hij het spannend, nu de fietstocht dichterbij komt. "Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik ga ongetwijfeld afzien, maar dat hoort erbij." Het worden eenzame uren op de fiets, zonder steun aan de zijlijn. Toch heeft hij daar bewust voor gekozen. "Het voelt goed om dit alleen te doen, mijn vader heeft ook veel alleen moeten doen toen mijn moeder overleed. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ouders onderweg een oogje in het zeil zullen houden (zijn vader overleed in 2019). Dat weet ik zeker.”