Stadsfotograaf Marissa Ooijevaar is door haar werk in Beverwijk van haar onzekerheid af

"Elk jaar is er een wedstrijd voor de stadsfotograaf. Bij de laatste editie waren er meer dan twintig inzendingen. Ik maakte foto's als hobby en er was heel mooi werk ingestuurd. Ik had al eens eerder meegedaan en niet gedacht dat ik zou winnen. Ik won met onderstaande foto van bouwmarkt Zonneveld en dacht "oh jee, wat nu?" Ik moest heel erg wennen aan het idee", aldus Ooijevaar.

Ik wilde graag laten zien hoeveel kunst er wordt gemaakt in Beverwijk, maar ook de oude ambachten vastleggen. Sommige zijn namelijk aan het uitsterven. Ik koos daarom voor het thema "Kunst uit de wijk." Zo was mijn eerste foto in de zesdelige reeks van tweeluiken glaskunstenaar Michelle Veldman. Ik zag de kunst, het geduld en de ambacht in haar werk. Ik vond het te gek om dat te kunnen vastleggen. Ik houd van details in foto's. Dat je er dingen in kunt blijven ontdekken."

"Mijn foto's zijn inderdaad verhalend. Dat zie je ook in de foto die ik eerder maakte van Jan (zie hieronder red.). Hij was een hele bekende Beverwijker. Hij was niet dakloos, maar wel hulpbehoevend. Een paradijsvogel. Hij had altijd een draagbaar radiootje mee. Iedereen noemde hem zwerver Jan, maar dat vond ik neerbuigend. Heel kenmerkend zat hij altijd op hetzelfde bankje bij de Beverhof. Ik hoorde op een gegeven moment dat hij was overleden en in zeer besloten kring begraven was. Toen begreep ik dat ze daarvoor mijn foto hebben gebruikt. Ik hoorde van mensen: die foto is hoe we hem kennen."

"Ik werd regelmatig door onbekenden aangesproken met "Hé, jij bent toch de stadsfotograaf?" Mensen gaan je herkennen en benaderen. Dat is hartstikke leuk. Ik doe in het dagelijkse leven iets compleet anders. Ik werk als groendakspecialist. Ik werk dus in de dakvergroening en draag bij aan duurzaamheid door advies te geven aan bedrijven en particulieren. Als stadsfotograaf krijg je een vergoeding, maar het heeft mij ook ander fotografiewerk gebracht, want ik werd door die titel meer gevraagd. Zo heb ik in opdracht een expositie gefotografeerd, maar ook foto's gemaakt van optredens en bands."