Kat mee en rennen: bewoners nog in shock nadat buurvrouw gaskraan opendraait

Op de voordeur van René in Wormerveer wordt 's nachts om 3.30 uur aangebeld en hard geklopt door de politie. Een buurvrouw in de Warmoesstraat heeft de gaskraan opengedraaid, daarom moet ze onmiddellijk haar woning verlaten. "Het was heel onwerkelijk", laat ze weten. In totaal worden er zes woningen ontruimd. Een 31-jarige vrouw is aangehouden door de politie.