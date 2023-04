Verdachte (53) van doden vrouw in Bovenkarspel blijft 90 dagen langer vastzitten

Op woensdagavond 12 april werd het lichaam van een overleden vrouw gevonden bij een hoekwoning aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Eerder werd zij opgegeven als vermist. De politie startte een grondig onderzoek, waarbij een 53-jarige man werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat de man verdacht wordt van moord dan wel doodslag.

Buurtbewoners reageerden geschokt op het nieuws. "Dit soort berichten hoor je vaak in het nieuws. Als het dan in je eigen buurt is, is het heel akelig. Wat een verdriet en ellende", vertelde een buurtbewoner eerder tegen NH.