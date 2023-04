Koningsdagactie Westzaan oogst groot succes: ruim 10.000 euro voor lekkend dak Reghthuys

Een Koningsdagactie in Westzaan is bijzonder succesvol verlopen. Bestuursleden van het centraal gelegen Reghthuys hielden gisteren een actie om de renovatie van het belangrijkste monument van Westzaan te kunnen betalen. Het dak is zo lek als een mandje en daarom werden er stukken leisteen verkocht die straks op het nieuwe dak komen te liggen. De opbrengst: ruim 10.000 euro (!).

In Westzaan kun je een lei kopen - NH Nieuws / Tom van Midden

Voorzitter Joke Smit is al de hele ochtend vrolijk van het behaalde resultaat. "Het is buitengewoon leuk. Je weet van tevoren niet waar je op moet hopen, maar dit hadden we zeker niet verwacht." Op de stenen konden kopers een eigen boodschap schrijven. Deze teksten zijn nog heel lang te zien, vertelde Smit gisteren al aan NH. Lachend: "Je ligt langer op het dak dan op de begraafplaats." De opgeschreven teksten verschilden enorm. Sommige mensen herdachten een overleden persoon of schreven de namen en geboortedata van hun kinderen op. Maar er waren ook heel andere boodschappen te lezen, zoals 'Ajax is de beste!'.

Kostenplaatje De totale restauratie van het Reghthuys kost meer dan 250.000 euro en is in drie fases verdeeld. Voor de eerste renovatie – de voorkant van het monumentale gebouw – is de benodigde 140.000 euro al bij elkaar. Voor het tweede deel – het lekke dak – is nu de eerste 10.800 euro binnen, maar daar is in totaal 50.000 euro voor nodig. In een latere fase komen het opknappen van de muren en de fundering aan de beurt.

Betrokkenheid Het Reghthuys is in het verleden – de naam zegt het al – gebruikt als rechtbank, maar heeft voordat de gemeente Zaanstad werd opgericht ook gediend als raadhuis voor Westzaan. Nu wordt het gebouw gebruikt voor trouwerijen en bijvoorbeeld vergaderingen. Het resultaat van de actie gisteren toont aan dat Westzaners en mensen van buiten het dorp op het gebouw gesteld zijn. "Ja, gelukkig wel", zegt Smit. "Iedereen wil graag dat het behouden blijft. Er is een enkeling die zegt 'maak er maar een rotonde van', maar over het algemeen zijn mensen heel positief. En ik zeg altijd: 'gebruik het, graag zelfs!'. Een gebouw dat niet gebruikt wordt is een dooie hoop steen."

Joke en Sandra verkopen de 'platte dakpannen' - NH Nieuws / Tom van Midden