De Peiling: ik ben toe aan de lente

Vandaag hebben we nog te maken met wolken en buien, maar dit weekend krijgen we lenteweer! De temperatuur stijgt en de zon gaat schijnen. Hoe erg ben jij toe aan de lente?

We hebben te maken met een opvallend wisselvallig voorjaar: op veel plaatsen ligt de natuur er ontzettend nat bij. Nadelig kun je dat, met het oog op de extreme droogte van de afgelopen jaren, niet noemen. Toch zullen velen al weken halsreikend uitkijken naar een beetje warmte en een langere periode met zonneschijn. Zeker nu we volop in de meivakantie zitten.

Daarom is er goed nieuws! Vanaf morgen lijk je je winterjas dan toch echt op te kunnen bergen. Het wordt zo'n 15 graden in onze provincie en blijft grotendeels droog. Hoe erg ben jij toe aan de lente?