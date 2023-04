Stakers Albert Heijn Zaandam nu ook met flyers de supermarkten in

Medewerkers van het Albert Heijn-distributiecentrum in Zaandam gaan in hun stakingsweek nu ook de supermarkten in om hun boodschap te verkondigen. Eerder vanochtend hebben ze al 'herrie gemaakt' voor het hoofdkantoor van de Albert Heijn, aldus Jerry Clements van de FNV.

Stakende medewerkers van het Albert Heijn-distributiecentrum in Zaandam - Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

Zo'n zeventig à tachtig stakende medewerkers vertrokken vanochtend in stoet vanaf het AH-distributiecentrum in Zaandam, waar zij werken, naar het hoofdkantoor van Albert Heijn. Jerry Clements van vakbond FNV: "Daar hebben we even herrie gemaakt en geroepen waarvoor we staken. Nu zijn we bij een Albert Heijn in Zaandam, waar we klanten gaan informeren." Toeterende auto's Sinds zondagnacht staken de medewerkers voor een betere cao, met onder andere een loonsverhoging van 14 procent. De actiebereidheid is nog steeds erg hoog, zegt Clements. "Mensen die eerst twijfelden, sluiten zich nu ook aan." Alleen uitzendkrachten zijn afwezig, die volgens hem 'geïntimideerd worden door de Poolse coördinatoren van de uitzendbureaus'. "Ze krijgen te horen dat ze niet meer hoeven te komen als ze meedoen aan de staking", aldus Clements. Tekst loopt door onder de tweet.

