Drempels over door te schilderen

“Schilderen is als het leven zelf. Er komen uitdagingen op je pad, je komt jezelf tegen, maar moet toch weer verder, drempels over”, zegt Tineke. Zij is een van de ruim vijftig amateurschilders die samen het Lucasgilde vormen. Deze Beverwijkse vereniging bestaat 75 jaar en viert dat met een jubileumexpositie in het gemeentehuis.

Tineke is sinds vijf weken lid en heeft het nu al ontzettend naar haar zin. “Je moet luisteren en hulp aanvaarden om verder te komen. Het is dus echt een metafoor voor het leven.” Zij schilderde voorheen twee jaar lang wekelijks met een oudere dame met wie zij een spirituele band had. Die is helaas overleden, wat voor haar een drempel opwierp om met schilderen door te gaan.

In een ruimte met volop daglicht staan zes ezels in tweederde cirkel opgesteld, waardoor niemand tegenlicht heeft. Zes dames zijn geconcentreerd en dus veelal zwijgend bezig met hun schilderwerk. Op eentje na, die laat weten dat zij het beste resultaat neerzet als ze erbij praat.

"Er is genoeg ruimte om er mijn gevoel in kwijt te kunnen"

Er kan met allerhande materialen gewerkt worden, mede afhankelijk van het gekozen onderwerp. De vorige opdracht was ‘perspectief’, de resultaten daarvan zijn te bewonderen in hetzelfde gebouw op het Kerkplein.

Lydia Nederlof is beeldend kunstenaar in Wijk aan Zee. Zij zoekt haar onderwerpen dichtbij huis. Zij is de docente – of artistiek begeleider zoals het Lucasgilde het noemt – van zowel de dinsdag- als de woensdagochtendgroep. Vaak wordt er in overleg een thema bedacht om daar een aantal keer aan te werken.

“Dat heeft ook z’n voordelen", legt ze uit. "Want nu leer ik over technieken, wat fijn is bij het opzetten van een werk. En er is toch genoeg ruimte om daar mijn gevoel in kwijt te kunnen.”

Ze is blij dat ze het toch weer opgepakt heeft, in een andere setting waardoor ze het kan loskoppelen van de herinnering aan haar vriendin. Tineke moet wel wennen want ze schilderde altijd heel intuïtief en nu krijgt ze ineens opdrachten, waardoor ze haar hoofd meer moet gebruiken.

Ingrid schildert al 28 jaar bij het Lucasgilde. Op de vraag of zij het altijd naar haar zin heeft gehad antwoordt zij bevestigend: “Het bestuur zorgt voor heel fijne docenten die ook goed zijn met mensen, daar voelt iedereen zich prettig bij. Eén keer was er een man die telkens driekwart van de les aan het woord was, waardoor we nog maar een halfuurtje konden schilderen. Die werd gelukkig snel vervangen.”

Vandaag is de groep begonnen met het thema ‘plat’, feitelijk het tegenovergestelde: er mag geen duidelijke dieptewerking in zitten. Na de vorige opdracht is dat voor sommigen best een uitdaging, er moet echt een knop om. Gelukkig hebben ze geleerd dat je overal weer overheen kunt schilderen als het je niet bevalt.

Die man is voorzitter Rob Uijlings. Hij geeft een rondleiding bij de expositie in het Gemeentehuis. “De vereniging is kort na de oorlog opgericht,” vertelt hij, “en is genoemd naar de patroonheilige van de beeldende kunst. We zijn in al die jaren nooit echt in zwaar weer geweest, behalve dan door corona. We hebben toen nog wel ‘zoomlessen’ verzorgd, maar er zijn toch leden afgehaakt die niet terugkwamen."

Tegenwoorig trekt het ledental weer aan en groeit het gilde langzaam richting het gewenste aantal van 60 leden. "Ons jongste lid is 20, het oudste 84 jaar."

Het gilde heeft bekende lokale kunstenaars voortgebracht zoals Ellen van Putten, Jacqueline Hoenselaar en Yvonne Zomerdijk. “Moritz Ebinger, op dit moment docent bij ons, heeft werken hangen in o.a. het Museum of Modern Art in New York,” zegt Rob, die al 10 jaar trotse voorzitter is van de vereniging en inmiddels pensionado, dus hij zal zich voorlopig nog wel blijven inzetten voor het gilde.