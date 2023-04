'Amsterdam zet 100 miljoen euro opzij voor brug over het IJ'

Het college zou in de nog te presenteren voorjaarsnota 100 miljoen euro hebben vrijgemaakt om een brug over het IJ te realiseren. Naast de 100 miljoen van de gemeente zou ook de Vervoerregio hetzelfde bedrag bijdragen. Voor een definitieve komst lijkt nogmaals een minimum van 100 miljoen euro nodig te zijn.

Dat bevestigen bronnen binnen de gemeente aan Het Parool. Volgens de krant moeten de resterende miljoenen voor de zo gewilde brug worden gehaald bij het Rijk of bij de volgende coalitieonderhandelingen van het college in 2026. Als de gemeente het financiële plaatje rond heeft dan is de verwachting dat de brug op z'n vroegst er in 2032 kan zijn.

Voor veel Noordelingen is de vaste verbinding tussen Noord en de rest van de stad een belangrijk punt, omdat het op de pont nu al steeds drukker aan het worden is. Ook het college ziet de brug graag komen, om zo de groei van het stadsdeel de komende jaren aan te kunnen. Ondanks dat de gemeente de verbinding graag tot stand ziet komen werden de plannen voor de brug nooit formeel ingediend bij het Rijk. Eerder liet de woordvoerder van verkeerswethouder Van der Horst weten dat het Rijk en de gemeente samen hadden geconstateerd dat de brug niet voldeed aan de voorwaarden voor de pot geld die beschikbaar was voor versnelling van de woningbouw. Omdat dat in het voortraject al duidelijk werd, werd er ook geen projectvoorstel ingediend.

Meervaart en OBA Next

Het Parool schrijft dat naast het geld voor de brug over het IJ, het college ook geld heeft gevonden voor de nieuwe Meervaart in de Sloterplas en de bibliotheek OBA Next in Zuidoost. Om alles te kunnen financieren moet er geld worden geleend, waarmee de schuld van de stad verder zal stijgen. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken via de inkomsten uit erfpacht en gronduitgifte. Dan heeft het college ook nog eens te maken met een naderend begrotingstekort. Om de inkomsten te verhogen zal er naar alle waarschijnlijkheid worden gekeken om de toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen.

Over twee weken presenteert het college de definitieve voorjaarsnota, waarin de financiële uitgangspunten van de gemeente staat.