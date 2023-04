Drukke Koningsdag in Amsterdam en Alkmaar, maar feestdag zonder incidenten verlopen

Koningsdag in onze provincie is zonder grote incidenten verlopen. In Amsterdam was het druk, maar was de feestdag volgens hulpdiensten 'beheersbaar'. Ook in centrum van Alkmaar waren veel bezoekers, maar waren geen incidenten. In andere delen van de provincie is het volgens de veiligheidsregio's verder rustig gebleven.

In Muiden was aan het begin van de avond een schietpartij. Daarbij raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden, naar twee anderen wordt nog gezocht. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek laat weten dat er verder geen incidenten zijn geweest. "Het is rustig geweest en we hebben geen meldingen gehad", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Ik heb het allemaal in de gaten gehouden gisteren, maar alles is goed verlopen."

In de regio Amsterdam was Koningsdag druk, maar zonder incidenten verlopen. "Het is een gezellige feestdag geweest en dat is heel fijn", zegt een woordvoerder van de VeiIigheidsregio Amsterdam-Amstelland. "Het is goed druk geweest en goed beheersbaar." Wel werd gisteren nog een oproep gedaan om niet naar de Jordaan en binnenstad te komen omdat het te vol was. "Maar verder is het allemaal goed verlopen."

In de Noordkop en West-Friesland waren geen bijzonderheden tijdens Koningsdag. "In onze regio is het gelukkig rustig gebleven", aldus een woordvoerder.

Op Facebook werd er hier en daar geklaagd over de drukte in Alkmaar. Dit jaar stonden er hekken met beveiliging in het centrum. "Geen doorstroming zodat het overal mudvol is. Dag Alkmaar volgend jaar maar ergens anders kijken waar de regeldrift minder is", schrijft iemand.