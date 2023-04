Druk maar zonder grote incidenten: zo verliep Koningsdag

Koningsdag trok gisteren een groot aantal bezoekers in Amsterdam en het werd aan het eind van de middag te druk in de binnenstad. Toch bleef de sfeer goed.

Bij de politie waren rond 22.00 uur gisteravond 'geen noemenswaardige incidenten' bekend. Dat was ook het moment dat de uitstroom in volle gang was. Er zijn wel wat mensen opgepakt, zoals vier zakkenrollers, maar de politie noemt verder geen concrete aantallen. Feestvierders verzamelden zich onder meer langs de grachten, om daar naar de vele sloepen te kijken.

Feest op sloepen op Herengracht AT5 / Luuk Koenen

Drukte in binnenstad AT5

Koningsdag: Prinsengracht AT5

Bootjes over de Amstel AT5

Op de Ceintuurbaan, bij het Sarphatipark, werden Koningsdagvierders rond 13.00 uur opgeschrikt door een grote woningbrand. Er raakte niemand gewond, maar de straat werd wel ontruimd en de woning is onbewoonbaar geraakt.

Rond 16.00 uur liet de gemeente weten dat het te druk was in de Jordaan en dat Koningsdag beter ergens anders gevierd kon worden. Drie kwartier later gold dat advies voor de volledige binnenstad. Het bleef verder bij die oproepen. Rond 22.00 uur verliet een groot deel van het Koningsdagpubliek de stad via het Centraal Station. Daar stonden ook twee busjes van de marechaussee, die de ME van de politie assisteerde.

Uitstroom bezoekers Koningsdag AT5

Op dat moment stonden er nog tienduizenden fans van Metallica in de Johan Cruijff Arena. Verspreid door de stad waren er op Koningsdag verschillende mensen met shirts van de hardrockband te zien. Sommigen liepen in de ochtend al op de Arenaboulevard, anderen gingen overdag met de metro de binnenstad in.