Koningsdag: kinderen voelen zich koning te rijk in speelparadijs De Kwakel

Tientallen kinderen staan met hun fietsje in de hand voor het dorpshuis in De Kwakel. Op de statafels staan mandjes met crêpepapier, lintjes en ballonnen. "Ik kom mijn fiets versieren voor koningsdag", vertelt een meisje. Samen met haar broertje doet ze een oranje lint om haar fiets.

Als de optocht door de Kwakel klaar is, beginnen de spelletjes voor de kinderen. Er is een zandbak voor de kleintjes en een springkussen voor de wat oudere kinderen. De meesten doen mee aan 'de spelen' en strijden in groepjes tegen elkaar. Zo zijn er twee races: één met skelters en een met een enorme opblaasbare skippyrups.

Als de spelen zijn afgelopen, krijgen de kinderen een lekkernij. "Ik vond het niet leuk dat we alles hebben verloren zowat", vertelt een jongen met een grijns op zijn gezicht en een ijsje in zijn hand. Een ander meisje met vlaggetjes op haar gezicht en linten in het haar heeft dit jaar vooral aangemoedigd. "Het is altijd gezellig hier op koningsdag", vertelt ze.