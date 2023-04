Aalsmeers Raadhuisplein traditioneel weer oranjezee op Koningsdag

Vorig jaar bleek al dat Aalsmeerders tijdens corona niet hadden verleerd hoe je een feestje moet bouwen. Deze Koningsdag doen ze dat nog eens dunnetjes over: het Raadhuisplein is vandaag traditioneel weer een gezellige oranjezee, waarbij het bekende dorpse ons-kent-ons-gevoel domineerde.

Muzikale Koningsdag in Aalsmeer - NH Nieuws

Zoals op iedere vrijmarkt worden op de vrijmarkt in de dorpsstraat in Aalsmeer vooral boeken, kleding en speelgoed verkocht. Wie geen spullen verkoopt, probeert met spelletjes of muziek een extra zakcentje te verdienen.

Muziek

Een meisje voor de fietsenwinkel zit piano te spelen. "Ik zag vorige jaren mensen hetzelfde doen, dus ik dacht: waarom zal ik dat niet ook een keer proberen?", vertelt ze. "Af en toe hoor ik een muntje in de doos vallen. Dat voelt als een teken van waardering."

Ook een jonge violiste in een oranje jurk zet haar muzikale gave in op Koningsdag. Een eerdere Koningsdag heeft ze 92 euro opgehaald. "Ik heb het in mijn ponydoos gedaan." Ook dit jaar wordt ze flink beloond. "Ik wil heel graag een eigen pony."