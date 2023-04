Het oude stadhuis in Naarden heeft weer een vlag: "Het hoort er gewoon bij"

Drie jaar geleden werd er tijdens dodenherdenking geen vlag gehesen, omdat het volgens de arbowetgeving niet veilig zou zijn, boven in de nok. Politici en burgers waren het daar absoluut niet mee eens. Er werd geprotesteerd en er moest een voorstel komen, zodat de vlag zo snel mogelijk weer gehesen kon worden. Na renovatie is het nu weer veilig en zal de vlag op de nodige feestdagen weer wapperen langs de gevel.

Volgens een Naardense dame, die geboren en getogen is in de Gooise stad, is het echt geen discussie dat de vlag gehesen moet worden. "Het kan echt niet dat de vlag er niet hangt. Ik ben trots op Naarden en dit hoort er gewoon bij", zegt de vrouw. Haar man bevestigt dat het te maken heeft met Nederlands trots. "Een vlag hoort bij openbare gebouwen. Juist omdat dit stadhuis een kenmerk is van Naarden, zijn inwoners van mening dat in een stad een vlag hoort. Een vlag is een vertoon van trots. Een vlag hoort erbij", aldus het echtpaar.

Sinds vier jaar dient het pand niet meer als stadhuis, maar wordt het 'Huis van de stad' genoemd. Er wordt wel gebruik van gemaakt voor kleine evenementen en bruiloften. Van oudsher is het oude stadhuis in Naarden het hart in de regio.

Bijzonder moment

Volgens de beheerder van het stadhuis, Saskia Simons, is dat het historische haakje waardoor het zo belangrijk is dat de Nederlandse vlag pronkt vanuit het bovenste raampje. "Het is een dingetje in Naarden", vertelt Saskia met een lach. "Ik ben trots en vooral heel blij dat de vlag er weer hangt. Ook met 4 mei is het heel belangrijk. Dat is altijd een bijzonder moment", aldus de beheerder van het historische pand.