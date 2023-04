Eén groot feest bij de Koningsspelen in Spanbroek

Ook dit jaar waren de Koningsspelen in Spanbroek weer een groot succes. Een nieuw comité, bestaande uit zes meiden, heeft anderhalve maand hard gewerkt om alles te organiseren. De opkomst was groot, het weer zat mee en vanaf het eerste moment was de sfeer uitstekend.

De dag begon vroeg met muziek en dans op het voetbalterrein van VVS '46 in Spanbroek. Er werd luidkeels gezongen en gedanst, wat voor een geweldige sfeer zorgde. Zoals ieder jaar waren er spelletjes voor jong en oud. Dit jaar was er zelfs een speciale hoek ingericht voor de allerkleinste deelnemers, wat zorgde voor extra plezier.

Wie veel spelletjes had gespeeld en zijn of haar strippenkaart vol had, kon een prijs ophalen bij de loterij. Het competitie-element was bij de meeste spellen weggelaten en dat was een groot succes. Er waren weinig teleurgestelde gezichten te zien en iedereen leek te genieten van de spelletjes. Kruiwagenrace Sommige kinderen besloten zelfs de spelregels overboord te gooien, zoals bij de kruiwagenrace. Waarom binnen de lintjes blijven als je ook het grasveld op kunt rennen met je kruiwagen? Het plezier stond voorop en dat was te merken bij alle spelletjes.