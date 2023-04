Een eigen dakpan op het Reghthuys: 'Over 100 jaar vinden inwoners de boodschappen'

"Over 100 of 200 jaar, als het dak opnieuw gerenoveerd wordt, vinden de toekomstige inwoners van Westzaan de boodschappen", legt bestuurslid van het Reghthuys Sandra Kooke uit. Met stift mogen inwoners voor een tientje een tekst op een lei schrijven. Verslaggever Tom van Midden ziet dat veel Westzaners enthousiast gehoor geven aan de oproep.

Lekkage

De actie is in het leven geroepen omdat er lekkage is. "Het is zo lek als een mandje", vertelt bestuurslid Joke Smit aan de verslaggever. "Het moet gerestaureerd worden. Dat gaat deze zomer gebeuren."

De oude dakpannen worden dan vervangen voor de nieuwe leien. Die blijven voor een lange tijd liggen. Vandaag schrijft iemand op dat hij fijn in Westzaan heeft gewerkt. De Monnickendammer komt niet uit het dorp. "Dan kunnen mensen later denken van: "Hé wie was dat ook alweer?'."

Voor Koningsdag hadden al meer dan zestig mensen hun boodschap opgeschreven. Sandra: "Er komen bijzondere teksten op. Mensen herdenken een overleden persoon, geven de namen en geboortedata van hun kinderen op, of hun huwelijksdag. Ook zijn er mooie slogans."