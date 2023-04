Zo zag Koningsdag eruit in het Gooi: Van slapend rijk tot reuzensaté

Het grote feest is begonnen, en ook in het Gooi gaat het er vrolijk aan toe. Kleedjes uitgerold, marktkramen opgezet en bewoners buiten aan het genieten van deze zonnige dag.

Meisje in Hilversum wordt slapend rijk

Grootste vrijmarkt van het Gooi in Hilversum

Slapend rijk in Hilversum De Hilversummers waren dit jaar erg creatief. Een jong meisje had midden in het centrum een bed voor zichzelf gemaakt met een emmer ernaast, zodat voorbijgangers hier geld in konden doen. Op deze manier werd ze slapend rijk. Ook de vrijmarkt was weer een groot succes. De vrijmarkt in Hilversum is de grootste van het Gooi en zeker een kijkje waard!

Rodeostier op Blaricumse Kinderspelen NH

Springkussen op Blaricumse Kinderspelen NH

Tompoucen bij Bakker Wassenaar in Blaricum NH

Blaricummerie In Blaricum was de Blaricummerie, een vrijmarkt met allerlei attracties voor kinderen. Dit werd ook wel de 'Kinderspelen' genoemd. Er was een groot opblaasbaar springkussen, een rodeostier en sjoelbakken. Kortom: alles voor een kinderspeelparadijs.

Reuzensaté groot succes in Bussum NH

Drukte in Bussum voor de slagerskraam NH

Rijen voor hamburgers en saté in Bussum NH

Bussumse reuzensaté Ook in Bussum was er een vrijmarkt en zat de sfeer er goed in. Bekende Bussumse Slagerij Hendrikse verkocht reuzensaté en hamburgers, dit was een groot succes. Al vroeg stonden er lange rijen voor de grote marktkraam om de saté te proeven.