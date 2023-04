Al vroeg cashen aan de Amsterdamseweg in Amstelveen: "Wij doen niet aan inflatie!"

Aan Oranjesfeer geen gebrek in Amstelveen vandaag: voor de tiende keer wordt de verjaardag van Willem-Alexander uitgebreid gevierd, al is het dit jaar voor het eerst weer vergelijkbaar met de sfeer pre-corona. En dus barstte de handel op de vrijmarkt aan de Amsterdamseweg vanochtend al vroeg los.

Velen waren er daarom bijzonder vroeg bij, vertellen ze aan NH-verslaggever Celine Sulsters. "We stonden hier om tien over half vijf, en daarna werd het al heel rap drukker, dus we hebben geluk gehad."

Veel bewoners van de Amsterdamseweg hadden de afgelopen dagen hun Koningsdag-territorium al afgebakend met tape of stoepkrijt. De schaarse ruimte daartussen was gewild bij verkopers die van verder komen.

Als ware markthandelaren schreeuwen drie jongens het passerende publiek toe. "Jullie willen wel snoep kopen, toch?", probeert één hen twee passerende meisjes te verleiden. Met succes, want niet veel later cashen de jongens opnieuw.

Met hun andere business oogsten ze minder succes. "Een jongen heeft al drie keer raak gegooid", vertellen ze over het spelletje dat ze aanbieden. Deelnemers moeten een muntje in een glas gooien dat volledig onder water staat. "Dus daar zijn we geld op verloren. Dat was niet de bedoeling."

Parkeren

Noemenswaardige incidenten hebben zich (nog) niet voorgedaan. Wel lijkt het erop dat de oproep van de gemeente aan vrijmarkthandelaren en -bezoekers om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen, niet bij iedereen is aangekomen. De parkeerplaatsen in de buurt van het Raadhuis waren rond een uur of 9:30 uur al overvol.