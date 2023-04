Uitslaande brand in woning Amsterdam-Zuid, feestvierders moeten straat verlaten

In een woning aan het Sarphatipark in Amsterdam-Zuid is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Volgens een verslaggever ter plaatse is er veel rookontwikkeling en zijn feestvierders vertrokken uit de straat en het naastgelegen Sarphatipark.

De straat is ruim afgezet. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Bezoekers in het Sarphatipark en aan de straat hebben merkbaar last van de rook en houden hun kleren of doeken voor hun mond.

Uitslaand

Een woordvoerder van de brandweer liet rond 13.50 uur weten dat de brand zo goed als uit was. De brand ontstond op de begane grond en was even uitslaand aan de achterzijde. In het pand was niemand aanwezig op het moment dat de brand ontstond.

Ambulancepersoneel heeft nog wel iemand die in een pand naast de woning aanwezig was nagekeken vanwege het inademen van rook. Ook is er een hondje uit een naastgelegen woning gehaald. Die wordt door de dierenambulance nagekeken.

Nablussen

De brandweer is nog wel aan het nablussen en voert wat sloopwerkzaamheden uit. Het is nog niet bekend wanneer de straat vrijgegeven wordt.

In het park werd sinds vanochtend een vrijmarkt georganiseerd. De politie heeft de mensen die daar waren verzocht om de straat te verlaten en de vrijmarktspullen achter te laten.