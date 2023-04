In Beeld: Koningsdag 2023 in Hoorn komt langzaam op gang

Vrijmarkten, spelletjes voor kinderen, en een hoop mensen die bij elkaar komen om feest te vieren. Ook in West-Friesland wordt Koningsdag dit jaar weer volop gevierd. In de stad Hoorn, waar het verjaardagsfeest van Koning Willem-Alexander gisteravond begon, had iedereen vanmorgen wat langer de tijd nodig om zich in de feestvreugde te mengen.

WEEFF & Chantal Bos

Het feest voor Koningsdag in Hoorn begon gisteravond al op het Kerkplein en de Roode Steen. Koningsnacht is inmiddels een begrip geworden, en een echte opwarmer voor de festiviteiten van vandaag. Om 19.00 uur startte de avond, waarbij duidelijk werd dat alle bezoekers nog wat tijd nodig hadden om los te komen. Ook bij de vrijmarkten was vanmorgen te merken dat het langzaam op gang moest komen. Op de Grote Noord en Gedempte Turfhaven in Hoorn hadden veel mensen hun spullen uitgestald, maar toch waren er ook een aantal lege plekken te zien tussen de kleedjes. Drukte tijdens middagprogramma Of de aftrap van gisteravond en de koude nacht een rol hebben gespeeld is niet duidelijk, maar aan het begin van de middag - toen ook de zon was doorgebroken - is het feest losgebarsten. De niet-verkochte spullen konden worden ingepakt, en de verjaardag van onze Koning werd voorgezet in de binnenstad. Hier werden feesten gehouden met verschillende optredens van artiesten uit de regio en buiten West-Friesland. "Het is inmiddels nu wel echt druk geworden in de stad", vertelde NH-verslaggever Chantal Bos rond 12.30 uur vanmiddag. Bekijk hieronder de foto's die verslaggever Chantal Bos maakte van Koningsdag in Hoorn.

