Toch weer Koningsdag in Medemblik: "Nieuwe traditie van maken"

In de loop van de ochtend van Koningsdag loopt de Nieuwstraat in Medemblik vol. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Door een gebrek aan vrijwilligers werd er vorig jaar niets georganiseerd in de West-Friese stad. En dat zorgde voor flink wat teleurstelling. Een jaar later waait er een frisse wind.

De Nieuwstraat was vorig jaar, op enkele kleedjes met spullen na, leeg. Voor de jeugd werd er niets georganiseerd, omdat de toenmalige organisatie er niet in slaagde om voldoende vrijwilligers te regelen. Rens van der Berg "Wij hoorden pas achteraf dat er niet voldoende vrijwilligers waren. We kwamen op televisie bij Arjen Lubach en Medemblik kwam heel slecht in het nieuws. Dat gaf een rotgevoel. Zeker voor de kinderen, want daar doe je het voor." Er werd een nieuw comité gevormd van 8 personen en er werden zo'n 30 vrijwilligers bereid gevonden om te helpen. En zie hier: Koningsdag in Medemblik is weer springlevend. Na een rustige start van de vrijmarkt weten de bezoekers met de komst van het zonnetje de winkelstraat steeds beter te vinden. Vol vertrouwen Blikvangers zijn de verschillende springkussens, maar er kan ook met graffiti worden gespoten en oud Hollandse spelletjes worden gespeeld. Van der Berg is tevreden: "En het weer zit mee, dus het moet lukken vandaag. Ik zie de komende jaren vol vertrouwen tegemoet." Ook de bezoekers zijn blij dat Koningsdag weer 'gewoon' in Medemblik gevierd kan worden. "Vorig jaar waren we naar Hoorn, omdat hier niets was. Je wilt het het liefst in je eigen stad vieren", zegt een vrouw die met haar dochter op de vrijmarkt verblijft. "Laten we hier een nieuwe traditie van maken."