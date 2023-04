Kindervrijmarkt Beverwijk is terug waar die hoort: op de Bree

De kindervrijmarkt is terug op de Breestraat. De rommelmarkt, waar Koningsdag traditioneel mee begint, werd zes jaar terug verplaatst naar het parkeerterrein voor het gemeentehuis omdat de Breestraat ingrijpend gerenoveerd werd. "We zijn blij dat dankzij de inzet van de winkeliers vereniging de kinderen dit jaar weer in de Bree terecht kunnen", aldus voorzitter Carli Billars van de Oranjevereniging Beverwijk.

Vanaf zes uur 's morgens mogen de kleedjes worden neergelegd en dankzij het mooie weer zijn de eerste verkopers er al snel bij. Rond een uur of acht proberen al zo'n tweehonderd amateur handelaartjes hun waar aan de man te brengen. Halverwege de Breestraat lopen we voorzitter van de winkeliersvereniging Hans Visser tegen het lijf, met een tas vol oranje tompoucen voor de vrijwilligers die de vrijmarkt mogelijk maken. "Voor vrijwilligers moet je goed zorgen" zegt hij en passant. Het is dan ook dankzij de inzet van zijn vereniging dat er zoveel vrijwilligers op de been zijn. Die maken het mogelijk dat de kinderen ongestoord en veilig handel kunnen drijven in de Breestraat.

Twee locaties

Koningsdag Beverwijk start dus al vroeg in de Breestraat. Later verplaatst het brandpunt van de feestelijkheden zich naar het Stationsplein. Daar wordt het Koningsdagfeest om tien uur officieel geopend met een korte toespraak van burgervader Martijn Smit . Het 'oranje zonnetje' zorgt ervoor dat er al een vroeg een behoorlijke opkomst is. Ook dit jaar wordt gezorgd voor een bomvol programma met zang, dans en informatie tot een uur of negen vanavond.