Geen vrijwilligers, maar wel een vrijmarkt in Wormerveer: "Ieder jaar staan we hier"

Het was een lange tijd onzeker of de vrijmarkt in Wormerveer door kon gaan, maar vandaag staan Wies, Aniek en Sandra met hun spullen toch op het Marktplein. Door alle bureaucratie werd het de vrijwilligers erg lastig gemaakt om de vrijmarkt veilig te kunnen organiseren, maar met dank aan de burgemeester kan het drietal toch hun oude naaimachine verkopen. Joyce, van het nabijgelegen buurthuis, vertelt enthousiast: "Volgend jaar gaat het los en wordt het weer één groot feest."

Door de nieuwe regelgeving was voor Michel Schermer de lol van het organiseren er wel vanaf. "Je bent verantwoordelijk als er iets gebeurt. Dit komt door een nieuwe wet, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die sinds 2021 bestaat.

Organisatoren zijn aansprakelijk voor eventuele ongevallen en dat voelt als een grote verantwoordelijkheid voor vrijwilligers. Alles moet daarom dichtgetimmerd worden tegenwoordig", vertelde Michel eerder aan NH. De Wormerveerder had daarom besloten de vrijmarkt dit jaar niet te organiseren.



De burgemeester vond dat niet gewenst en besloot om die reden in te grijpen. Zo zijn er hekken neergezet, is er extra beveiliging en ging de slagboom naar beneden. "We zijn wel blij dat er weer wat mensen zitten en het rustig verloopt", zegt Joyce vanuit de lorzie aan NH.

Jaarlijkse markt

De markt is dit jaar wat kleinschalig, maar dat weerhoudt Wies, Aniek en Sandra niet om er te gaan staan. Het is voor hen een jaarlijks ding. Wies vertelt: "Ieder jaar staan we hier, altijd gezellig. We kopen gewoon heel veel troep en moeten er dan ook weer vanaf." Wat het drietal niet verkoopt, wordt aan het einde van de dag naar de kringloopwinkel gebracht.

Door de opbeurende woorden van de burgemeester is het vertrouwen voor aankomende Koningsdag groot. Joyce: "Volgend jaar gaat het los en wordt het weer één groot feest."