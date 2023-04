Al vroeg zijn de goede vrijmarktplekken bij het Regthuys in Uitgeest bezet

Of de vrijmarkt op Koningsdag in Uitgeest dit jaar wel door zou gaan, was lang onzeker. Gelukkig nam de Ondernemersvereniging Uitgeest (OVU) de taken van de gestopte Oranjevereniging over en konden Uitgeesters vandaag in alle vroegte een mooi plekje op het zonnige Regthuysplein zoeken.