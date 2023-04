Koningsdag in de regio één groot feest: van herrie maken op de brommer tot vrijmarkt

De oranje slingers kunnen uit de kast en de tompouce op tafel, want Koningsdag is begonnen. Onze verslaggevers kunnen niet wachten en op Marken heeft verslaggever Tobias van de Pluim dan ook met eigen oren gehoord hoe de inwoners wakker worden gemaakt: "Het was echt niet normaal oorverdovend!"

Op Marken zijn de mensen al vroeg wakker gemaakt door de brommers - aangeleverd

Het is voor veel inwoners uit Marken een bekend fenomeen, maar toch blijven alle festiviteiten evengoed bijzonder. "Dit is een unieke traditie", vertelt verslaggever Tobias van de Pluim, die zelf op het voormalig eiland woont, vanochtend over het rijden van de brommers enthousiast op NH Radio. Tekst gaat door onder de foto

Onder het viaduct bij de A8 verkopen de mensen traditiegetrouw hun spullen - aangeleverd

Ook op andere plekken in de regio wordt er feest gevierd. In Koog aan de Zaan onder het viaduct en bij de A8 zitten de eerste kinderen al even spullen te verkopen achter hun kleedje. Ook in het Veldpark in Zaandam, waar gisteren nog een steekpartij was, verkopen inwoners hun spullen van zolder. "Het is hier super druk", vertelt verslaggever Eva Romeijn. Ze merkt wel dat er veel handhaving rondloopt. "En als er iets is, kan je langs de ambulance."

Bij het Veldpark is het al gezellig druk - NH Nieuws / Eva Romeijn