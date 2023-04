Van 'paperclip' tot wereldbol: ruilen op de Koningsdagmarkten in West-Friesland

Op de vrijmarkten tijdens Koningsdag kun je genoeg onontdekte schatten vinden. Maar wat is het grootste voorwerp dat je kunt krijgen als je begint met het ruilen van een paar cd's? Dat heeft mediapartner WEEFF vanmorgen uitgezocht op de verschillende vrijmarkten in West-Friesland.

De Canadese Kyle MacDonald kwam een aantal jaar geleden in het nieuws met zijn 'challenge'. Hij ruilde een rode paperclip in voor een potlood, om dertien ruilbeurten verder uit te komen op een tweekamerappartement in het dorp Sasketchewan. Iedere keer werd het voorwerp dat hij geruild had zonder extra geld vervangen door iets van meer waarde. De paperclip-challenge was daarmee geboren.

Van cd's naar lamp tot grillplaat

Ook in West-Friesland kan tijdens deze Koningsdag genoeg geruild worden op de vrijmarkten. Verslaggevers Ehwald Rietveldt en Martin van der Linde vertrokken vanmorgen rond 10.00 uur richting de vrijmarkt in Enkhuizen. Met drie cd's van West-Friese artiesten in de hand liepen zij naar de uitgestalde spullen op het Koperwiekplein.

Nog voordat ze goed en wel op de markt liepen, werden ze aangesproken door een jongen, die gehoord had over de challenge en de cd's graag wilde hebben. Deze werden geruild voor een lamp. Even verderop in Bovenkarspel, op de markt naast winkelcentrum Streekhof, werd de lamp bij één van de verkopers geruild voor een grillplaat.

Van grillplaat naar...

De challenge werd voortgezet bij de Koningsdagmarkt op het Raadhuisplein in Hoogkarspel. Even voor twaalven waren de meeste verkopers al bezig hun spullen op te ruimen en het plein weer leeg achter te laten. Ehwald kon nog net terecht bij drie jonge verkopers, die hun kleed vol hadden liggen met spullen die zij wilden verkopen voor een paar euro.

"De zaken zijn goed gegaan", lieten zij weten. "Vooral de diadeems die wij hadden uitgestald, zijn snel verkocht."

De challenge moest afgemaakt worden, en Ehwald's oog viel op een item dat zij op het kleed hadden liggen. "We moeten onze cd's ruilen tegen het grootste of duurste voorwerp dat we tegenkomen. En wat is er nu groter dan een wereldbol?", vraagt hij zich af. De verkopers waren het met hem eens, en namen de grillplaat van hem over.

Challenge geslaagd?

Of de 'paperclip-challenge' hiermee geslaagd is? De cd's zijn in ieder geval geruild voor een veel groter voorwerp. De waarde die de verkopers meegaven aan de wereldbol is echter 'maar' twee euro. Veel minder dan de waarde die WEEFF aan de muziek van de West-Friese artiesten heeft gegeven. Volgend jaar gaan we opnieuw voor een tweekamerappartement in Canada...