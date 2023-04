Zo begint Noord-Holland aan Koningsdag

Na een gezellige en overwegend rustige Koningsnacht, maakt de provincie zich op voor groot feest op deze Koningsdag. Al vroeg in de ochtend is in de meeste plaatsen de vrijmarkt begonnen. Inmiddels is ook de zon doorgebroken en het belooft volgens weerman Jan Visser een prachtige dag te worden.

In Hilversum is het al vroeg lekker druk op de vrijmarkt. Tientallen jonge verkopers stonden om 7.00 uur klaar om hun afgedankte spullen een tweede leven te geven.

Ook in Heiloo werden de beste plekken in de vroege uurtjes al bezet. Om 6.00 uur waren de eerste verkopers al druk in de weer met de opstelling. Hierbij viel op dat er veel speelgoed in de verkoop werd gedaan. Officieel begint de vrijmarkt om 9.00 uur.

In Alkmaar is de vrijmarkt in de binnenstad. Ook daar wordt in de vroege ochtend begonnen met het opzetten van de mini-markt. Verder worden muziekliefhebbers klaargemaakt voor de Oranje Koningsdag op P8 van het AFAS Stadion. Daar worden optredens gegeven door artiesten als Maan, Boef en Claude.

Enkhuizen is om 8.00 uur wakker geworden met het geluid van de klokken, daarna is een concert met gezellige muziek op de toren gegeven. De rest van de dag klinkt er oud-Hollandse muziek van een draaiorgel en is er een stukje vrijmarkt.

In Medemblik begint om 8.30 uur de vrijmarkt. Later deze ochtend wordt de oeuvreprijs uitgereikt aan dé vrijwilliger van Wervershoof. Daarna wordt er een concert gegeven door de fanfare.

Zonnig Koningsweer

Vroege vogels die de beste koopjes willen scoren moeten zich goed kleden, maar later op de dag wordt de temperatuur een stuk aangenamer. Weerman Jan Visser laat weten dat het in de loop van de ochtend en de middag zonnig wordt. "Naast die winterjas, mag ook de zonnebril niet vergeten worden. Dan is het prima lenteweer", laat Visser weten.

Aan het eind van de middag komt er langzaam sluierbewolking het land in, en de rest van de dag blijft het dan bewolkt. Regen zal er, waarschijnlijk, niet gaan vallen.