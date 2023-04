Schietpartij nabij Amsterdamse Club Panama, één gewonde naar het ziekenhuis

Op de Panamakade in het Oostelijk Havengebied is vanochtend een schot gelost. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de Panamakade was vlak voor de schietpartij een ander incident waarbij twee politieagenten lichtgewond raakten.

De agenten werden in eerste instantie opgeroepen om ambulancepersoneel dat belaagd werd te ondersteunen. Het personeel was daar om iemand te behandelen die onwel was geworden. Twee politieagenten raakten bij die ingreep gewond. Volgens een woordvoerder hoefden ze niet naar het ziekenhuis.

Kort nadat de opgeroepen agenten wegreden, hoorden ze één schot. De woordvoerder geeft aan dat politie in eerste instantie niemand op de plek van de schietpartij aantrof, maar dat er even later toch een gewonde man is gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde vlak bij Club Panama, dat aan de Oostelijke Handelskade gevestigd is. De politie durft niet te zeggen of er uitgaanspubliek betrokken was bij het incident. Een deel van de straat is afgezet voor onderzoek.