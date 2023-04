Koningsnacht Hoorn is een begrip: "Net carnaval, maar dan beter"

Koningsnacht in Hoorn lieten het Kerkplein en de Roode Steen vollopen met feestgangers. Het evenement is een begrip geworden en een opwarmer voor wat er op Koningsdag nog komen gaat. "Ik zie blije mensen, vrolijke muziek. Dat vind ik te gek."

De avond begint al om zeven uur. En duidelijk wordt dat iedereen nog even moet warm draaien. Al is één man in zijn scootmobiel gelijk al voor het podium aan het dansen. "Koningsavond, onvergetelijk. Ik heb hier naar uitgekeken", vertelt hij.

Naarmate het later wordt, en ook donkerder, neemt de drukte snel toe. De horeca-ondernemers rondom de twee pleinen hebben de handen ineengeslagen en organiseren het evenement. Met twee podia waarop verschillende dj's draaien.

Koningsnacht is ook in Hoorn inmiddels een begrip. Maar wat het geheim nou is, blijft onduidelijk. "Het is gewoon gezellig", vertelt een bezoeker. "Het is een leuk themafeest. Net carnaval, maar dan beter", legt een ander uit.

