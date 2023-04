'Enkhuizer' Alette Fit is goud waard voor Oranje Comité Bovenkarspel en Grootebroek

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten, en meestal zijn ze goud waard voor verenigingen of organisaties. Zo ook de 62-jarige Alette Fit. Hoewel zij in Enkhuizen woont, zet zij zich al jaren in voor verenigingen in Bovenkarspel en Grootebroek. Ook bij het Oranje Comité zit ze meer dan 20 jaar in het bestuur.

De wekker in huize Fit is vanmorgen al vroeg gegaan. Ieder jaar houdt Alette zich bezig met de organisatie van de vrijmarkt op Koningsdag in Bovenkarspel, en daarvoor Koninginnedag. Op het moment dat WEEFF haar gisteravond spreekt, rond 20.30 uur, staat zij bijna op het punt om naar bed te gaan. "De eerste mensen voor de vrijmarkt komen meestal al voor 6.00 uur, dus wij moeten zorgen dat wij daarvoor aanwezig zijn."

Na het aflopen van de vrijmarkt, op het parkeerterrein bij winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel, trekt Alette door naar de Raadhuislaan in Grootebroek. Daar worden vanmiddag allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd voor kinderen van alle leeftijden, op het evenemententerrein tussen de handbalvereniging en tennisclub. Eerder werd deze feestdag gevierd met het befaamde 'Rondje van Grootebroek', op de Raadhuislaan, Zesstedenweg en Burgemeester Stuijfberglaan.

Alette begon twintig jaar geleden met het helpen bij activiteiten in Grootebroek. Daarna werd ze gevraagd bij het bestuur te komen. Ze vormt dit bestuur nu samen met Marjolein Broersen, en daarnaast zijn er een aantal leden in het comité. "We doen het met z'n allen. Iedereen doet wat ie leuk vindt en waar diegene goed in is. Al kunnen we nog een penningmeester gebruiken", legt Alette uit.

Denkt niet aan stoppen

De voorbereidingen voor het organiseren van Koningsdag in de twee dorpen van Stede Broec nemen het hele jaar in beslag. In de zomer worden meestal de eerste stappen gezet voor een nieuwe editie, waarna in december wordt begonnen met het regelen van alle vergunningen. Iets wat Alette 'nog best heftig vindt'.

"Doordat de locatie van Koningsdag in Grootebroek veranderd is, ging het anders dan tijdens het 'Rondje'. Gelukkig werken we samen met een partij, Nostalgisch Vermaak, die veel zaken voor ons kunnen regelen. En de gemeente denkt ook goed met ons mee", zegt Alette. "Zij hebben ons vorig jaar gevraagd het evenement weer te organiseren, nadat het vanwege corona niet door kon gaan."

Hoewel ze een paar jaar geleden nadacht over het overdragen van haar taken en een stapje terug te doen moet de 62-jarige Alette niet denken aan stoppen. "Dat komt ook omdat we het een paar jaar niet konden organiseren. Toen we vorig jaar op een korte termijn toch een programma in elkaar konden zetten op het evenemententerrein van de Raadhuislaan vond ik het weer zo leuk om te doen, dat ik voorlopig nog wel even door wil gaan."

Gouden kracht

"Alette is al meer dan 20 jaar actief bij het Oranje Comité, en is van ons allen nu de langstzittende", vertelt het comité in een reactie aan WEEFF/NH. "Alette is eigenlijk gewoon Alette, altijd zichtzelf. Ze is betrokken, uitgesproken, altijd enthousiast en vol energie."

Volgens het comité weet Alette wat ze wil, voor zichzelf en voor Koningsdag. "Ze neemt dan ook geen blad voor haar mond. Duidelijkheid boven alles!" Het Oranje Comité Grootebroek noemt haar dan ook een gouden kracht. "Zonder haar zou Koningsdag anders zijn. We hopen nog heel lang van haar te mogen genieten."

Koninklijk onderscheiden

Alle inspanningen van Alette zijn niet onopgemerkt gebleven. Daarom werd zij gisterochtend door de burgemeester van Stede Broec verrast met een lintje, en is uitgeroepen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. "Ik kreeg 's ochtends al enige argwaan, toen er was besloten om 8.30 uur bij mij thuis te vergaderen", vertelt Alette aan WEEFF. "Toen er tijdens die vergadering twee auto's voor het huis kwamen rijden en burgemeester Wortelboer voor de deur stond wist ik genoeg."

Alette was verrast door de onderscheiding die zij heeft gekregen voor haar inzet bij het Oranje Comité, maar ook voor de tennisvereniging in Grootebroek en als bestuurslid voor 650 jaar stadsrechten in Stede Broec. "Ik woon op het Westeinde, en 'hoor' eigenlijk bij de gemeente Enkhuizen", legt zij uit. "Maar toch heb ik mij altijd georiënteerd op Bovenkarspel en Grootebroek. Daarom vond ik het geweldig dat ik deze onderscheiding juist van de gemeente Stede Broec heb gekregen."