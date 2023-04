Sieraden, boeken en zelfs tattoos op kindervrijmarkt in Warmenhuizen: "Echt een topdag"

Al dagenlang sprokkelden kinderen uit Warmenhuizen spulletjes bij elkaar om te gaan verkopen op de kindervrijmarkt in de plaatselijke sporthal. Vanochtend was het dan zover: kleedje uitrollen, spulletjes mooi neerleggen en hopelijk een lekker zakcentje verdienen. Het aanbod in de sporthal in Warmenhuizen was in ieder geval erg divers.

Kindervrijmarkt in Warmenhuizen - NH Nieuws / Kelly Blok

Wie denkt aan een vrijmarkt, denkt natuurlijk aan het verkopen van oude boeken, kleding of spelletjes, maar de kleedjes waren deze ochtend ook met veel creatieve en zelfgemaakte spulletjes gevuld. Zo verkochten er een paar meisjes zelfgemaakte armbandjes, zetten twee vriendinnen neptatoos en bakte een groepje dames koekjes. "Hartstikke leuk, iedereen is vrolijk. Het is echt een topdag", vertelt Linda van de Berg van de organisatie. "Er komen een hoop bezoekers, zijn aardig wat kraampjes en het is heel gezellig." (Tekst gaat door onder de video)

Koningsdag in Warmenhuizen - NH Nieuws